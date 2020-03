La Roma non partirà per Siviglia. L’ok dal governo spagnolo per far sbarcare i giallorossi non è arrivato e ormai a poche ore dal volo delle 15,30 il club ha confermato l'impossibilità a partire e quindi a giocare domani l’andata degli ottavi di finale Europa League contro il Siviglia in Spagna. Nuove informazioni si attendono dalla Uefa, che potrà rinviare la gara o dare un piano secondario.