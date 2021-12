Sfuma l'obiettivo primo posto nel girone didi Maurizio Sarri: i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e si qualificano "soltanto" ai sedicesimi di finale. Il pass diretto per gli ottavi - secondo il nuovo regolamento Uefa - spetta dunque ai turchi. All'Olimpico va in scena una partita equilibrata, con poche occasioni da gol: Lazio vicina al gol prima con Immobile e poi con Luis Alberto, mentre il Galatasaray colpisce un palo con Van Aanholt. Per i biancocelesti, così come per il Napoli, c'è dunque lo spauracchio playoff: per accedere agli ottavi servirà battere una retrocessa dalla Champions League.