Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Rangers e Slavia Praga. L'intervento del portoghese ha creato grandi polemiche per la mancata espulsione, nella gara europea invece l'arbitro Grinfeld ha estratto il cartellino rosso per l'attaccante degli scozzesi Kemar Roofe entrato a gamba alta su Kolar. Il portiere dello Slavia ha perso i sensi prima di uscire per infortunio e sedersi in panchina con il volto pieno di cerotti, come dimostra la foto qui sotto.