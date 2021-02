La serata di Europa League, col ritorno dei sedicesimi di finale, si è aperta con le partite delle 18.55. C'era una sola squadra italiana coinvolta, chiamata al risultato più difficile: il Napoli, che allo stadio Maradona doveva ribaltare il 2-0 incassato a Granada una settimana fa. L'impresa non è riuscita alla squadra di Gattuso, che ha illuso tutti andando in vantaggio dopo appena 2 minuti con un bel gol di Zielinski, ma il preciso colpo di testa di Montoro al 25' ha spento ogni speranza. Vano il definitivo 2-1 segnato da Ruiz al quarto d'ora del secondo tempo. Di gol ne servivano 4, troppi per questo Napoli, fuori dalle coppe come l'Inter.