Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk, il centrocampista della Roma Nemanja Matic ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il percorso in Europa League.'Penso che sarebbe qualcosa di straordinario e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i migliori tifosi in Italia e se lo meritano'.