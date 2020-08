E' giunta l'ora dell'Inter. Dopo il Siviglia, che ha ribaltato e eliminato il Manchester United, è scesa in campo la squadra di Antonio Conte, ultima speranza per il calcio italiano di trionfare in Europa. Di fronte lo Shakhtar Donetsk, squadra talentuosa e ormai esperta a livello europeo: era dentro o fuori, nessuna possibilità di rimediare. I nerazzurri hanno risposto presente, eccome: 5-0 agli ucraini, doppiette di Lautaro e Lukaku con gol di D'Ambrosio. Ora la finalissima contro gli spagnoli di Lopetegui.