Si è conclusa 1 a 1 la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Atalanta e Lipsia, giocata in Germania alla Red Bull Arena. A sbloccare il match una perla di Luis Muriel al 17' del primo tempo, con i padroni di casa che hanno poi ritrovato il pareggio con Willi Orban al 58'. Si deciderà tutto al Gewiss Stadium di Bergamo, dunque, per la squadra di Gianpiero Gasperini, che per provare a centrare la semifinale potrà contare sul supporto dei tifosi di casa il prossimo giovedì, 14 aprile. Prima però i nerazzurri, attualmente settimi in Serie A con 51 punti, sono attesi dalla trasferta di campionato contro il Sassuolo.