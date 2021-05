L'Europa League ha emesso il suo primo verdetto: la finale che si disputerà a Danzica il 26 maggio se la giocheranno Manchester United e Villarreal.



Lo United veniva dalla vittoria per 6-2 all'andata contro la Roma. Nel ritorno di stasera all'Olimpico i giallorossi di Fonseca offrono una buona prestazione: nel primo tempo Cavani porta in vantaggio i Red Devils ma il risultato è bugiardo, e nella ripresa Dzeko e Cristante la ribaltano; la doppietta completata da Cavani fuga definitivamente ogni illusione di rimonta, ma c'è spazio per la soddisfazione personale del debuttante Zalewski, che fissa il punteggio sul 3-2 per la Roma. Non basta, ma l'onore è salvo. L'avversaria dello United, dicevamo, sarà il Villarreal, che all'Emirates Stadium difende con le unghie e con i denti il 2-1 dell'andata e porta a casa uno 0-0 che vale la finale. L'Arsenal ci ha provato in tutti i modi, ma il pallone non è proprio voluto entrare.