Manca sempre meno al grande appuntamento tra Juve e Siviglia, in palio un posto in finale di Europa League. Calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Stadium. L'allenatore degli spagnoli, Mendibilar dovrà fare a meno di Suso, neanche convocato. Possibile panchina per l'ex Roma Lamela, con Oliver Torres, Bryan Gil e Ocampos dietro la punta. Di seguito la probabile formazione del Siviglia.Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri