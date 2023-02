Dal sito dellaNantes-Juventus ha un solo precedente. Di viaggi in Francia per giocare partite in Coppa Uefa ed Europa League la Juve ne ha invece fatti diversi nel corso del tempo.PARIGI VAL BENE UNA COPPAC'è una costante in due delle tre vittorie di Coppa Uefa della Juventus: il viaggio a Parigi. Il primo caso si ha nell'edizione 1989-90. L'occasione è l'andata dei sedicesimi di finale ed è una rete del portoghese Rui Barros a permettere di superare il Psg e a indirizzare favorevolmente la qualificazione al turno successivo.UN CONFRONTO ACCESOIl secondo viaggio a Parigi non tarda ad arrivare. Quattro anni dopo, Psg-Juventus vale l'accesso alla finale. E dopo il 2-1 del Delle Alpi, i 90 minuti di gara delle due squadre sono davvero incandescenti.ANCORA BAGGIOEsattamente come all'andata, dove ha capovolto un risultato sfavorevole con uno straordinario uno-due, anche in Francia è Roberto Baggio l'uomo del match. Una sua deviazione a 13 minuti dal termine fa cambiare il risultato a favore della Signora, come puntualmente registra il tabellone del Parc des Princes.LA FORZA DELLA DIFESAUna foto della stagione 2013-14 traduce visivamente la forza della difesa della Juventus. Se ne ha una prova anche a Lione, nei quarti di finale di Europa League. E non solo Chiellini e compagni concedono pochissimo. A determinare la vittoria finale è una deviazione di Bonucci a 5 minuti dal novantesimo.