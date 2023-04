si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa, prima di pareggiare 1-1 in Portogallo. Nella vittoria casalinga i gol bianconeri portarono la firma di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic, sottolinea il sito della Juventus.Come giocò quella Juve? Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukić; Higuain. Poi, a gara in corso entrarono Douglas Costa, Matuidi e Barzagli.E chi è rimasto dalla allora? Alex Sandro e Cuadrado, oltre a Szczesny, che non però non giocò.