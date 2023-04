La Juventus è imbattuta in 14 delle 21 sfide contro avversarie portoghesi in competizioni europee (11V, 3N); l’ultima vittoria contro una squadra lusitana risale al ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, contro il Porto.Considerando solo la Coppa UEFA/Europa League, la Juventus è imbattuta in quattro delle sei sfide contro avversarie portoghesi (3V, 1N), mantenendo nella metà delle occasioni la porta inviolata, inclusa la più recente (0-0 vs Benfica, 1 maggio 2014).Lo Sporting non è riuscito a vincere nessuna delle 15 trasferte (4N, 11P) contro squadre italiane in competizioni europee; soltanto contro avversarie spagnole, la squadra portoghese ha giocato più partite esterne (17), senza mai trovare il successo in Europa.La Juventus ha vinto tutte le ultime tre partite in Europa senza subire gol; l'ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato quattro successi consecutivi, tenendo la porta inviolata, in competizioni europee risale alla Champions League 2016/17, quando arrivarono in Finale.Lo Sporting ha perso soltanto una delle ultime sei trasferte (2V, 3N) in Europa, tenendo la porta inviolata tre volte in questo periodo. I portoghesi sono imbattuti da tre gare esterne e non arrivano a quattro di fila senza sconfitte fuori casa in competizioni europee da febbraio 2019.Da quando la Juventus ha avuto accesso a questa edizione dell’Europa League (play-off), i bianconeri hanno tentato 32 tiri nello specchio, almeno cinque più di ogni altra squadra e quasi il doppio dello Sporting nel periodo (17).Numeri e statistiche da Juventus.com