Si torna a respirare in casa Juve, grazie al successo di ieri sera contro l'Inter che ha riportato quello spirito e quell'entusiasmo che si erano smarriti nell'ultimo periodo. Entusiasmo che è cresciuto maggiormente non appena è stato annunciato il nome del prossimo avversario dei bianconeri in Europa League. Sul cammino di Madama ci saranno infatti i francesi del Nantes, con i due match che si disputeranno entrambi a febbraio. La gara di andata verrà giocata a Torino il 16 febbraio, con il ritorno in terra transalpina previsto per il 23 febbraio, con orari ancora da definire.