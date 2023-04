Le partite di Europa League della Juve e della Roma, che valgono un posto in finale, potrebbero essere trasmesse entrambe in chiaro sotto la pressione di AgCom, come riporta Calcio e Finanza. Oltre a Tv8 però, Sky potrebbe essere costretta a vendere una delle due partite alla Rai o a Mediaset visto che le gare si giocano in contemporanea alle 21. Dipenderà dalle offerte che l'emittente riceverà anche se non è da escludere la possibilità che soltanto una delle due partite sarà trasmessa in chiaro, con un'alternanza tra Juve e Roma tra andata e ritorno.