Emergono delle notizie dalla Germania che riguardano in maniera indiretta anche la Juventus. Già, perchè nel corso del match di Bundesliga tra Friburgo e Bayern Leverkusen, il calciatore della squadra di casa Doan è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Non filtra grande ottimismo sulle sue condizioni e potrebbe anche non risultare nella lista dei convocati per la sfida di Europa League contro la Juve.