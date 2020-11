Capolista in Serie A, affondato in Europa Legue. Serata storta per il Milan di Stefano Pioli, che esce da San Siro con la prima sconfitta stagionale: 0-3 contro il Lille che scavalca i rossoneri al primo posto del girone. Copertine tutte per Yazici, decisivo con una tripletta. Rossoneri inesistenti, l'ottimo andamento si interrompe in Europa prima di rituffarsi in campionto dove domenica affronteranno il Verona. Il Milan capolista è nel mirino della Juve, a -4 dai rossoneri.