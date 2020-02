Risultati a sorpresa, grandi conferme e soprattutto tanti gol. La notte di Europa League ci ha consegnato i verdetti dei sedicesimi di finale e in attesa del recupero della gara di oggi fra Salisburgo ed Eintracht Francoforte (rinviata ieri per una tormenta sulla città austriaca) a partire dalle 13 a Nyon andranno in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League dove sono coinvolte anche le italiane Inter e Roma. Nessuna limitazione di sorteggio, ogni squadra può incontrare tutte le altre.



LE 16 QUALIFICATE

Basilea (SVI)

Copenhagen (DAN)

Getafe (ESP)

Inter (ITA)

İstanbul Başakşehir (TUR)

LASK (AUT)

Bayer Leverkusen (GER)

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Siviglia (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Wolfsburg (GER)

Wolverhampton (ENG)

vincente Eintracht (GER) / Salisburgo (AUT)