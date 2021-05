Congratulazioni a @VillarrealCF per la vittoria nella Finale di #UEL! — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2021

La Juventus è la prima a congratularsi con le altre squadre per la conquista dei loro trofei. L'ha fatto con i rivali dell'Inter, che le hanno strappato lo scudetto dopo nove anni consecutivi di dominio bianconero sulla Serie A,La società bianconera non avrà fatto il "pasillo" d'onore alla squadra di Conte nello scontro diretto di metà mese, ma i complimenti non mancano mai: