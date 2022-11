Buone notizie arrivano in casa Juve in vista di quello che sarà il doppio confronto di Europa League contro i francesi del Nantes. Nelle ultime ore infatti, la Uefa ha comunicato la squalifica della curva dei sostenitori francesi in occasione della gara di ritorno, a causa di alcuni passaggi bloccati allo stadio nella precedente sfida contro il Qarabag, dove erano volati in campo anche fuochi artificiali.