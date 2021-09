Questa settimana, oltre alla Champions League, prendono il via anche i gironi di Europa e Conference League. Per quanto riguarda in particolare la EL, la Lazio ha appena perso il suo match inaugurale a Istanbul contro il Galatasaray. A risultare decisivo non è stato però un gol costruito dalla squadra di casa, bensìche al 66' dopo un campanile un po' maldestro alzato da Lazzari in chiusura difensiva,