Ultimo atto dell', occhi puntati sull'Olympic Stadium di Baku:va scena la finale tra. Seconda finale tutta inglese nella storia della Coppa UEFA/Europa League: la prima fu Tottenham-Wolverhampton nel 1972. I Blues di Sarri arrivano dopo aver superato in semifinale l'Eintracht Francoforte, i Gunners di Sarri sono reduci dal doppio successo contro il Valencia.- 198esima sfida in tutte le competizioni tra Chelsea e Arsenal, la terza in una competizione europea: il precedenti nei quarti di Champions League del 2003/04, 3-2 complessivo per i Blues. Sesta finale europea per entrambe le squadre, con due tradizioni opposte: l'Arsenal ne ha perse quattro, il Chelsea ne ha vinte quattro.Fischio d'inizio ore 21, su IlBianconero.com la diretta di: Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette​.