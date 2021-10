Se nella prima parte del giovedì europeo le squadre italiane non se la sono cavata granché, con lo 0-0 in Europa League della Lazio contro il Marsiglia e soprattutto il 6-1 incassato dalla Roma contro il Bodo Glimt, la serata ha riservato ben altri risultati per le formazioni della nostra Serie A. Dopo aver creato tanto e non aver concretizzato, infatti, il Napoli fa tutto nell'ultimo quarto d'ora contro il Legia Varsavia: