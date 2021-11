La foto di copertina delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi non può che essere quella: Paulo Dybala che, nella vittoria per 4-2 sullo Zenit San Pietroburgo, esulta replicando il celebre gesto di Michel Platini sdraiato sul terreno di gioco dopo il gol.la Gazzetta dello Sport apre con "EuroJoya" mentre il Corriere dello Sport spara un "Dybala alla Platini".che titola "In Champions è un'altra Juve". Come dargli torto!