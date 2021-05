Con una perla balistica dopo nemmeno dieci minuti di gioco, Matilde Lundorf ha inaugurato la festa del gol bianconera nella partita che la Juventus Women sta vincendo alla stra-grande contro la Florentia. In qualche modo Lundorf era stata profetica nel presentarsi ai microfoni di Sky Sport nel pre-match: "Siamo rammaricate per la semifinale di Coppa Italia, importante andare avanti e concentrarci sul campionato. Dal mio punto di vista, mi sono trovata subito bene alla Juventus e mi piace stare qui. Le nostre vittorie sono frutto di quello che facciamo in allenamento".