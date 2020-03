Che ne sarà di Euro2020? Tutto dipenderà dalla Uefa, che oltre a Champions ed Europa League ha in mano anche le sorti dei campionati europei. Le federazioni vorrebbero uno slittamento della competizione, in seguito all’emergenza coronavirus, per poter finire i campionati e vorrebbero andare al 2021 - in cui però è già in programma la Coppa del Mondo per club della Fifa, dal 17 giugno al 4 luglio - o al 2022, con il Mondiale in inverno e l'Europeo in estate. Ma Ceferin non è convinto. Come scrive la Repubblica, infatti, il capo della Uefa vorrebbe spostare altrove tutte le gare di Euro2020 che sono programmate in paesi alle prese col contagio di Covid-19. La Turchia ha fatto arrivare la propria candidatura.