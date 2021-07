Quattro juventini tra gli azzurri, 12 in tutto Euro2020. Ecco il pagellone, tutti voti tra rendimento personale e di squadra:

L'Italia ha riportato l'Europeo a casa 53 anni dopo. Quindici anni dopo Berlino 2006 la Nazionale torna a vincere un trofeo e lo fa con la forza di un gruppo incredibile. Lo La guida di Mancini, le mani di Donnarumma, il muro di Bonucci e Chiellini, la qualità del centrocampo, le corse là davanti e un cuore enorme, azzurro. Che ci manda in estasi.La base della Juve che ha vinto tantissimo negli ultimi 10 anni, il muro su cui l'Italia ha costruito il successo Europeo. I 'vecchietti' che a fine gara si abbracciano, piangono e fanno piangere. Dormono con la Coppa, la stringono forte come vorremmo fare tutti noi. Un gol in finale e due rigori segnati per Bonucci, le chiusure, tante e decisive, per Chiellini. Eterni, commoventi e, per dirla alla Bonucci, leggendari.