La Uefa pensa di far disputare Euro 2020 dal 23 novembre al 23 dicembre, per poi far ripartire i campionati nazionali e le coppe europee che inizierebbero a settembre. Il presidente Ceferin ha convocato per domani una video conferenza con le 55 federcalcio nazionali, l'Eca in rappresentanza dei club, l'European Leagues per le leghe e la Fifpro per i calciatori.