Cinque Ronaldo, due Morata, uno Chiesa e un altro di Aaron Ramsey. Aspettando Kulusevski - impegnato questa sera negli ottavi di finale della sua Svezia contro l'Ucraina - e aspettando novità su Locatelli, un altro che di reti a Euro2020 può dire la sua, la Juventus mantiene il primato come squadra con più gol all'attivo in tutta la rassegna europea.



GUIDA CRISTIANO - Ovviamente, tutti i meriti sono di sua maestà Cristiano Ronaldo. Il quale, nonostante le quattro partite all'attivo del Portogallo, poi eliminato dal blitz del Belgio agli ottavi, ha messo a referto ben 5 reti. Segue Alvaro Morata, che qualcosina da farsi perdonare ce l'aveva e che non ha disatteso le grosse aspettative con la rete decisiva alla Croazia. Chiesa e Ramsey a quota uno. Nella gallery qui in basso, la classifica marcatori... dei club! Guidano i bianconeri.