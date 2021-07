Come Sandro Pertini nel 1982, come Giorgio Napolitano nel 2006. Giorgio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, andrà a Londra per la finale di Euro2020, che vedrà protagonista la nostra Italia contro l'Inghilterra padrona di casa. Un tifoso in più, quindi, per gli Azzurri, sulla scia dei grandi presidenti del passato.