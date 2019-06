Il CT Luigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per la selezione Under 21 che prenderà parte gli Europei di categoria. L’Italia giocherà tutte le sue partite allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sfiderà nell’ordine Spagna, Polonia e Belgio. Tra gli Azzurrini chiamati per la rassegna continentale c’è anche l’attaccante della Juventus Moise Kean, che comporrà un reparto offensivo da sogno con Federico Chiesa, Patrick Cutrone, Riccardo Orsolini e Andrea Pinamonti. Oltre allo stesso Orsolini ci sono altri giocatori legati alla Juventus da un recente passato: si tratta di Emil Audero e Rolando Mandragora. La manifestazione avverrà domenica 16 giugno.