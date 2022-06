L'Italia Under 19 scenderà a breve in campo, per affrontare la Slovacchia nel secondo turno dell'Europeo di categoria. Questa la formazione ufficiale degli Azzurri:



ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Coppola, Ghilardi, Mulazzi, Giovane; Faticanti, Fabbian, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino.