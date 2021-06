Una rosa forte. E gli Europei l'hanno confermato. Il giro del continente è stato rivitalizzante per qualche bianconero, che aspetta di capire il proprio destino per poi tuffarsi in vacanza, in attesa di rientrare alla Continassa. Come sta andando per gli juventini? L'analisi è di Tuttosport, che sottolinea come da Ronaldo a Chiellini, Euro2020 è un lifting niente male.



SUPER PRESTAZIONI - CR7 ha lasciato Torino con l'ultima partita neanche disputata, ma gli Europei l'hanno in qualche modo ricondizionato. Chiaro: veniva da 29 gol e solo in campionato, però non c'è stata una sola prestazione opaca e ci sono stati tanti gol, tant'è che parliamo ancora del capocannoniere degli Europei, in attesa che qualcuno vada a prenderlo. Per gli italiani, neanche a dirlo: prime due partite di grande qualità per Chiellini, Bonucci si è invece caricato l'Italia sulle spalle. E ringrazia Chiesa per gli strappi e i gol pesanti.



RABIOT E KULUSEVSKI - Dopo un inizio segnato dal covid, Kulusevski si è preso la Svezia e le ha regalato gli ottavi di finale. Adesso Andersson punta su di lui nettamente, così come Deschamps non rinuncia a Rabiot, che per il ct ha giocato pure da terzino. In attesa di capire se ci sarà o meno il riscatto di Morata, dopo aver bocciato definitivamente Ramsey, il cuore si stringe davanti alla tristezza di Matthijs de Ligt: una sua espulsione ha messo nei guai l'Olanda, non in grado di contenere l'esuberanza della Repubblica Ceca. Ci saranno altre occasioni...