Euro 2032: lo stadio di San Siro non in regola per ospitare le partite

Getty Images

Euro 2032: San Siro non in regola, l'Allianz Stadium sì

Lo stadio di, casa dell'Inter e del Milan, non soddisfa i requisiti necessari per poter ospitare le partite di, nonostante la città in sé risulti perfettamente in linea con gli standard Uefa in termini di trasporti, strutture ricettive e altri servizi. È quanto emerso, come riportato da Sky, durante la riunione tenutasi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Inter, Milan, Figc, Uefa e il sindaco Giuseppe Sala.L’incontro rientrava in una serie di undici appuntamenti programmati per fare il punto sulla situazione degli stadi, in vista della selezione finale dei cinque impianti che accoglieranno il torneo nell’estate del 2032: tra i candidati anche l', casa della Juventus , che ad oggi è sostanzialmente l'unico a rispettare già tutti gli standard richiesti. La Figc dovrà comunicare entro ottobre alla Uefa quali saranno gli stadi scelti, e i lavori di costruzione dovranno necessariamente partire entro marzo 2027.

Comune e club milanesi avranno quindi poco più di un anno per definire e presentare un progetto definitivo e alternativo, che potrebbe essere quello relativo alla costruzione del nuovo ‘Meazza’ accanto all’attuale stadio. Non sarebbe infatti sufficiente una ristrutturazione, anche radicale, per adeguarsi agli standard richiesti per Euro 2032: servirebbe la realizzazione di un impianto completamente nuovo. La condivisione di intenti tra amministrazione comunale e società calcistiche – nonostante le difficoltà legate alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto anche il sindaco Sala – potrebbe rivelarsi determinante per garantire a Milano la possibilità di ospitare il prossimo Campionato Europeo.