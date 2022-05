Anche l'Italia è in lizza per ospitare Euro 2032. Ad annunciarlo il presidente della FIGC Gabriele Gravina, come riportato dall'ANSA: "Ci siamo noi e c’è la Turchia" ha dichiarato il presidente della Federazione. "Siamo ben posizionati, l’Italia è finalmente credibile. Siamo l’unica Federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita".