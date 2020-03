L'edizione odierna de Il Corriere della Sera analizza come può cambiare la Nazionale italiana di calcio con lo slittamento di un anno di Euro 2020: "​Tornerà Zaniolo, ora infortunato, e non sarà un recupero di poco conto. Ma non solo: Tonali potrebbe insidiare l’intoccabile Jorginho nel ruolo di regista, Bernardeschi trovare una squadra che lo rimetta al centro del gioco, Castrovilli affinare le sue qualità. Ogni reparto potrebbe migliorare o perlomeno completarsi: è vero che tra un anno Chiellini e Acerbi imporranno una riflessione al tecnico, ma a fianco di Bonucci è lecito attendersi il definitivo salto di qualità di Romagnoli e magari il ritorno di Caldara".