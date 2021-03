Inizia oggi il cammino dell'Italia Under 21 all'Europeo. Calcio d'inizio alle 18 per la squadra di Nicolato, che affronta a Celje (Slovenia) i pari età della Repubblica Ceca, nella prima giornata del Gruppo B. In contemporanea si sfidano Slovenia e Spagna.



h. 18.00

REPUBBLICA CECA-ITALIA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Italia (3-5-2) Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone



Repubblica Ceca (4-2-3-1) Jedlicka; Holik, Vitik, Chalus, Granecny; Krejci, Sadilek; Bucha, Lingr, Sulc; Sasinka LA DIRETTA:

32' - GOL ITALIA! La sblocca Scamacca: Frattesi recupera, palla per Cutrone che con un preciso e bellissimo filtrante serve Scamacca in area, dribbling sul portiere e 1-0 per gli Azzurrini!



11' - Carnesecchi salva l'Italia, gran parata sul colpo sotto misura di Lingr.



1' - Via, primo pallone per gli Azzurrini.