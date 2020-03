Dubbi di Giorgio Chiellini per Euro 2020. Il centrale bianconero, che nelle prossime settimane formalizzarà il rinnovo di contratto con la Juventus, avrebbe dovuto mettere fine alla sua avventura in Nazionale proprio con Euro 2020. Sarebbe dovuto essere quello l'ultimo appuntamento Azzurro del capitano della Juventus che con la competizione continentale spostata di un anno riflette su cosa fare.



FUTURO - La carriera di Giorgio continuerà almeno per una stagione. In mezzo alla difesa dell'Italia, tra un anno, forse l'unico intoccabile sarà Leo Bonucci. Lo slittamento di un anno di Euro 2020 rimette in gioco anche le gerarchie stabilite da Roberto Mancini. Secondo Il Corriere della Sera, Bernardeschi dovrà cercare una squadra in grado di dargli più continuità mentre possono tornare nel giro sia Kean che Mario Balotelli che Mancini non ha ancora definitivamente depennato dalla lista dei papabili per l'Europeo. Con un anno in più per scegliere, però, tante cose potrebbero cambiare. A partire dalla presenza di Giorgio Chiellini.