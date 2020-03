L'Europeo cambia data: basta levare uno 0 e mettere un 1. Voilà, il goco è fatto: Euro 2020 diventa Euro 2021. La notizia che era nell'aria già dalla mattinata di oggi martedì 17 febbraio, è sTata confermata dalla Uefa attraverso un comunicato ufficiale.che con ogni probabilità terminerà alla fine di giugno e nei prossimi giorni verrà ridiscusso il calendario per le giornate mancanti.- In un momento delicato e difficile per il mondo intero a causa del Coronavirus, c'è chi la notizia dello slittamento dell'Europeo l'ha vissuta come una piccola speranza. Quel giocatore si chiama Merih Demiral, difensore della Juventus e della Turchia che è alle prese con il recupero da una rottura del legamento crociato subita a metà gennaio nella partita contro la Roma.Carte mischiate, Demiral torna in gioco e il giocatore bianconero farà di tutto per convincere il ct.- Discorso simile per Nicolò Zaniolo, trequartista sfortunato della Roma che proprio in quel Roma-Juve esce anche lui in barella tra le lacrime. Infortunio? Lo stesso di Demiral: rottura del legamento crociato..Lo slittamento al 2021 però ha cambiato i piani del ct Roberto Mancini, che potrebbe inserirlo nella lista dei 23. La Juve intanto fiuta l'affare, perché in estate il prezzo di Zaniolo può calare per le sue condizioni fisiche - non è mai facile recuperare da una rottura del crociato - e per la mancata vetrina internazionale. Intanto Demiral lavora per recuperare dall'infortunio, Merih può sorridere guardando al futuro.