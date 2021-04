1









In vista dell'Europeo in programma a giugno, il Times ha svelato che l'Uefa sta allargherà le rose a disposizioni dei ct da 23 a 26 giocatori. Cosa cambia per la Juventus? A Chiellini, Bonucci e Chiesa, che dovrebbero far parte dei convocati di Mancini, a questo punto potrebbe aggiungersi anche Federico Bernardeschi. Nonostante il poco spazio con il club l'ex giocatore della Fiorentina è sempre stato un osservato speciale dal ct, che sta pensando di inserirlo nella rosa dei 26 giocatori per l'Europeo.