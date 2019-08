In occasione delle qualificazioni per l’Europeo 2020, Ronald Koeman, CT dell’Olanda, ha diramato le convocazioni per le sfide del 6 e del 9 settembre contro Germania ed Estonia. Tra gli arruolati spicca il nome del neo juventinoNonostante il difensore sembra destinato alla panchina per Parma-Juve, partita inaugurale della Serie A italiana 2019/20, Koeman ha rinnovato fiducia al giocatore che, nonostante i suoi soli 20 anni, è uno dei pilastri degli Orange.Di seguito la lista completa dei convocati:PORTIERI: Bizot, Cillessen, Vermeer, Zoet;DIFENSORI: Van Aanholt, Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, Kongolo, De Ligt, Veltman, De Vrij;CENTROCAMPISTI: Van de Beek, Frenkie de Jong, Propper, De Roon, Strootman, Vilhena, Wijnaldum;ATTACCANTI: Babel, Berghuis, Bergwijn, Luuk de Jong, Malen, Depay, Promes, Weghorst.