La Germania rischierebbe una sanzione da parte dell'Uefa. Questo è quanto racconta l'emittente tedesca ​Ntv Nachrichten. L'autorità presieduta da Ceferin, infatti, avrebbe avviato un'indagine a causa della fascia da capitano arcobaleno indossata da Manuel Neuer, simbolo di sostegno alla comunità LGBTQ. Per l'Uefa, questo, potrebbe essere letto come un messaggio politico e per questo la federazione tedesca potrebbe essere multata.