L'Uefa ha avviato un'indagine per presunti atti discriminatori avvenuti in Ungheria, alla Puskas Arena, nel corso delle due partite dei magiari di Euro 2020, contro Portogallo e Francia. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa - che ha ​nominato un ispettore etico e disciplinare per indagare - alcuni striscioni presenti allo stadio contro la comunità LGBTQ.