Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale che si giocheranno sabato 26 giugno a Wembley. I biancorossi hanno eliminato l'Ucraina di Andriy Shevchenko grazie alla vittoria di oggi per 1-0 con gol di Baugartner al 21' del primo tempo, affronteranno gli Azzurri di Mancini già qualificati da tempo al turno successivo, da primi nel girone grazie alla vittoria di ieri sul Galles.



I precedenti tra Italia e Austria sono quattro, e tutti in una fase finale di un Mondiale: la prima volta nella quale si sono affrontate risale al 1934, poi nel 1978, a Italia '90 e infine nel Mondiale del 1998 in Francia.