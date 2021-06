Al termine del primo tempo di Italia-Galles, gli Azzurri conducono il match per 1 a 0, grazie ad un super gol di Pessina. La Nazionale guidata da Roberto Mancini sta dimostrando, una volta di più, di poter essere la rivelazione di Euro 2020. Nel frattempo, l'Italia ha già raggiunto un record, come riporta Opta: "7 - L'Italia ha segnato finora sette gol a #EURO2020 : gli Azzurri non hanno mai fatto meglio nelle tre gare della fase a gironi tra Europei e Mondiali (sette reti anche nel 1998). Scatenati."