Il gol di Emil Forsberg ha permesso alla Svezia di pareggiare i conti con l'Ucraina, prima che il direttore di gara fischiasse la fine del primo tempo. Grazie a questa rete, Forsberg ha raggiunto Cristiano Ronaldo in una speciale graduatoria, come riporta Opta: "2 - Dal 2004, solo Emil Forsberg e Cristiano Ronaldo hanno segnato due gol di sinistro e due di destro in una singola edizione degli Europei (entrambi a #EURO2020 ). Varietà."