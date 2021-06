Due 3-0 per volare agli ottavi dell'Europeo. L'Italia di Mancini viaggia che è una bellezza e con una giornata d'anticipo si è già qualificata al turno successivo. Domenica basterà un pareggio contro il Galles per chiudere il girone al primo posto. Vediamo tutte le combinazioni degli Azzurri sulle possibile avversarie degli ottavi:



SE ARRIVA PRIMA - Giocherà il 26 giugno alle 21 a Wembley contro la seconda del gruppo C, una tra Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia. Dopo una giornata gli Oranje e l'Austria comandano il girone con tre punti per uno grazie alle vittorie sulle altre due.



SE ARRIVA SECONDA - Scenderà in campo sempre il 26 giugno ma alle 18, alla Cruyff Arena contro la prima del gruppo B, quello formato da Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia che al momento vede Lukaku e compagni a 3 punti dopo una gara, come Russia e Finlandia che però di partite ne hanno giocate 2; chiude il girone la Danimarca a 0 dopo una sola partita.