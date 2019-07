Finalmente Matthjis De Ligt è un giocatore della Juventus. Il difensore olandese lascia l'Ajax per fare il grande salto a livello europeo. I tifosi hanno già manifestato la loro felicità per un simile colpo di mercato. Tuttavia, nonostante la grande euforia, c'è qualcosa per cui non si può sorridere: si tratta dell'andamento in Borsa. Qui, infatti, va registrato il calo del 2% del titolo. Una discesa che non deve comunque creare allarmismi, dato che la Vecchia Signora torna sui livelli della scorsa settimana. Negli ultimi giorni si era verificato un aumento del 5%.