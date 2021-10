È stato uno dei protagonisti in campo, oggi "gioca"da fuori:, ex attaccante nerazzurro, ha parlato del Derby d'Italia in un'intervista a Tuttosport: "Spero sia una bella partita, ma soprattutto che vinca l'Inter. Inzaghi è un ottimo allenatore, la squadra è competitiva: non manca nulla per conquistare altri titoli". E la Juve? "Ha un grande allenatore, esperto e vincente. Anche senza Ronaldo è sempre la Juventus, un mix di giovani di qualità e giocatori esperti". Ma il cuore di Eto'o resta nerazzurro: "Non chiedetemi il giocatore che preferisco nella Juve, ce l'ho soltanto nell'Inter ed è Handanovic. Avere un portiere forte è importante per conquistare trofei".DUELLI E RICORDI - Sui duelli individuali, Eto'o non si sbilancia: "Per entrambi voto alto, ma spero abbia la meglio Dzeko perché significherebbe che vince l'Inter. Ma Morata l'ho sempre apprezzato molto. Difficile paragonare, il primo ha un talento indiscutibile e può fare la storia della Juve, anche se Messi è unico e inimitabile, il secondo ha caratteristiche uniche". Infine, Eto'o ricorda l'Inter-Juve a cui è più legato: "Il 2-0 a San Siro del 2010, segnammo io e Maicon".