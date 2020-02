Negli studi di Sky Sport, ha parlato come ospite d'eccezione Samuel Eto'o, ex giocatore dell'Inter nel Triplete di Mourinho e poi ritornato in Italia alla Sampdoria. Il giocatore camerunense si è detto ammaliato dall'Empoli di Sarri e raccontato la sua prima volta che lo ha incontrato: "Gli ho fatto i complimenti, pensava che scherzassi. Quando vedi quei pochi allenatori che sanno giocare, come Guardiola, è un piacere e devono continuare a farlo. Sarri ora è alla Juventus, che ha grandi campioni e vince. Ronaldo è un fenomeno, Dybala è un altro fenomeno. Però, manca ancora qualcosa, non è ancora del tutto il suo gioco".