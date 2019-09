Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a margine della cerimonia per il Fifa "The Best", in scena a Milano, al Teatro alla Scala, ai cronisti presenti: "Sono sempre felice di venire a Milano, ho vissuto tanti bei momenti qui. Spero che sarà una bella serata e che chi non vincerà sarà ancora più motivato a vincere l'anno prossimo.



CHI VINCERA' TRA RONALDO, MESSI E VAN DIJK? - "Per me i migliori sono Salah e Mané, ma non sono qui".